Verschillende inbraken in Berlare en motor gestolen in Zele Koen Baten

17 februari 2020

15u57 0 Berlare Afgelopen weekend werden er in Berlare verschillende inbraken genoteerd door de politie. De lokale recherche is een onderzoek gestart.

Er werd onder meer ingebroken bij de Veerman in Berlare. Ook in Overmere in de Lindestraat werd er afgelopen weekend een inbraak vastgesteld. De daders doorzochten heel het huis. De politie is een onderzoek gestart, maar heeft voorlopig nog geen spoor. Het is niet duidelijk of het om dezelfde daders gaat.

Ook in Zele werd een diefstal gepleegd. Daar gingen onbekenden aan de haal met een motorfiets. De recherche van de politiezone is een onderzoek gestart naar de feiten.