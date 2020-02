Vernieuwingswerken aan Eendenkooi gestart, park regelmatig afgesloten Koen Baten

18u40 0 Berlare Vanaf vandaag zijn de werken aan de Eendenkooi in Berlare gestart. De werken stonden al lang op de planning en moeten zorgen voor een betere werking van de natuur en een mooiere plaats voor de toeristen die op bezoek komen. De werken zullen minstens tot het einde van het jaar duren. Op sommige momenten zal de Eendenkooi ook volledig afgesloten worden voor de bezoekers.

Gisteren werden aan de eendenkooi al de eerste borden geplaatst met informatie om de werken aan te kondigen. De werken zullen in verschillende fases verlopen. “We pakken hierbij de Eendenkooi zelf aan, de oeverzone aan de kleine Donk en ook de Brieldijk zal de nodige aanpassingen ondergaan", zegt Els Seghers van de Vlaamse Landmaatschappij. “De eerste fase gebeurd in het gebied zelf. Daar zullen we enkele populieren moeten rooien die gevaarlijk zijn voor de mensen of voor de toekomstige site die we daar gaan maken. Dit is zeer ingrijpend, maar wij zullen ook de nieuwe nodige bomen en struiken aanplanten", verzekert Els.

Op sommige plaatsen in de Eendenkooi staan er bomen die een grote betekenis hebben voor het park. “Deze blijven zeker wel behouden. We willen er niet met de botte bijl doorgaan en houden de bomen die belangrijk zijn. We zullen ze waarschijnlijk wel bijsnoeien, maar zeker niet verwijderen", klinkt het. De gerooide bomen zullen nadien ook nog dienst doen om er houtsculpturen van te maken die in de Eendenkooi te zien zullen zijn.

De Vlaamse Landmaatschappij wil ook zeker opnieuw werk maken voor een nest voor ooievaars. Vorig jaar sneuvelde het nest en overleefden de kleintjes het niet. “We zullen nu vier nieuwe ooievaarswielen plaatsen zodat we weer een nest kunnen bouwen en hopelijk jongen mogen verwelkomen", klinkt het.

Naast het rooien van bomen en de nieuwe aanplanten wil de maatschappij ook nog werk maken van meer riet en het moerasgebied. “De natuur is daar erg waardevol voor heel wat vogels. Met het vernieuwde moerasgebied hopen we deze soorten nog meer aan te trekken en ook hier de mogelijkheid open te houden om er jongen van e krijgen", zegt Els. “De natuur hier ten volle ontwikkelen in dit gebied is zo belangrijk en dat willen we echt behouden", klinkt het.

Ter hoogte van de Brieldijk wil de maatschappij dan weer een dijkwand plaatsen die een meerwaarde kan geven voor de toeristen. “Van daar uit hebben zij een goed zicht op de natuur in dat gebied.” De werken zullen uiteraard een hele tijd duren en ook wat hinder met zich meebrengen. “Er zijn momenten dat de Eendenkooi niet altijd even toegankelijk zal zijn. Wij hebben daarom ook borden geplaatst en willen dit ook duidelijk aantonen wanneer het veilig is en wanneer niet. De weersomstandigheden spelen hier natuurlijk ook een rol in", besluit Seghers.