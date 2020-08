Vermijd Nieuwdonk: politie stuurt bezoekers naar huis, want limiet van 2.000 mensen is bereikt Domein blijft al zeker tot 18 uur gesloten Koen Baten

07 augustus 2020

16u09 7 Berlare Het Provinciaal domein Nieuwdonk is deze namiddag rond 15 uur dichtgegaan voor de bezoekers. Iedereen die nog binnen wilde, werd teruggestuurd. Gisteren kondigde de provincie aan dat er een maximumaantal van 2.000 mensen was toegelaten. Deze limiet werd al licht overschreden en daarom is het domein nu al zeker tot 18 uur vanavond gesloten.



Het is de eerste dag sinds de aankondiging dat de capaciteit in Nieuwdonk naar omlaag moet, en het is al meteen prijs. De poorten ging vanmiddag dicht en nieuwe bezoekers mochten het domein niet meer betreden. Al snel stonden er tientallen mensen voor de poort aan te schuiven en was er ook al een file voor auto’s die het domein wilden oprijden.

Uit voorzorg werd de hulp van de politie ingeroepen om te beletten dat er nog volk naar binnen zou gaan. “Vanmiddag was de maximumcapaciteit bereikt en hebben wij even toezicht gehouden om iedereen terug naar huis te sturen. Dit is allemaal zonder problemen verlopen”, klinkt het bij de politie. “Er komt veel meer volk toe dan op dit moment toegelaten is, dus we raden af om nog naar het domein af te zakken.”

De bezoekers vonden het wel duidelijk jammer dat ze het domein niet meer mochten betreden. De poorten blijven nu nog zeker twee uur lang dicht. De politie waarschuwt evenwel om niet meer af te zakken naar Nieuwdonk. “We zullen geen permanente controlepost plaatsen, maar zijn de komende dagen wel extra waakzaam. We vragen aan iedereen om verstandig om te springen en de maatregelen te respecteren", aldus de politie.

Stijn Lambrecht, uitbater van De Zonnevallei op de Nieuwdonk kan de beslissing maar moeilijk begrijpen. “2.000 personen op zo een groot domein is echt niet veel. Ze kunnen dit gemakkelijk verhogen naar 3.000 personen”, klinkt het. “Wij hebben al een bijzonder moeilijk jaar achter de rug net als vele anderen, maar deze beslissing maakt het alleen nog maar erger en zullen we nog is voelen in onze portefeuille", klinkt het.

Ook de timing voor deze beslissing valt in het verkeerde keelgat. “Dit hadden ze veel eerder moeten beslissen als ze dit wilden. Nu doen ze het vlak voor een topweekend, wat nu waarschijnlijk geen succes meer zal zijn”, aldus Lambrecht. “Al die tijd is alles goed verlopen met het volk dat hier aanwezig was, en nu grijpen ze plots in, daar kan ik weinig begrip voor opbrengen. Wij hopen dat ze misschien de capaciteit nog optrekken", klinkt het.