Verkeersmaatregelen tijdens Uitbergen kermis Koen Baten

05 september 2019

16u50 0 Berlare Dit weekend vindt in Uitbergen het jaarlijkse kermisweekend plaats. Dit brengt enkele verkeersmaatregelen met zich mee waar de bewoners mee rekening moeten houden.

De Veerstraat en een gedeelte van de Kerkwegel wordt afgesloten voor alle verkeer. Op 7 en 8 september is de straat afgesloten van 12 uur tot middernacht. Op maandag 9 september mag je van 6 tot en met 14 uur niet passeren.

Naar aanleiding van een jogging wordt het parcours verkeersvrij gemaakt op 8 september van 15.30 tot en met 18 uur. Er wordt een omleiding voorzien voor het verkeer. Via Wichelen richting Overmere kan je rijden via de Scheldestraat, Moleneindestraat en de Veerstraat. Vanuit Overmere rij je in de omgekeerde richting. Er is een parkeerverbod en een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur.

Daarnaast zijn er ook verschillende parkeerverboden. Op de Scheldestraat, Moleneindestraat en een gedeelte van de Veerstraat mag je niet parkeren. Ook op het Dorpsplein, de parkeerzone rechtover het gemeentehuis en het kerkhof van Uitbergen is er een parkeerverbod, dit tot maandag 22 uur. Op de Grote Kouterstraat, de Veerstraat en de Koffiestraat is er een parkeerverbod op zondag van 10 tot en met 19 uur.