Veilige wegen voor wandelaars en fietsers staan in de kijker tijdens dag van ‘Trage Weg’ Koen Baten

14 oktober 2019

12u50 1 Berlare Zondag 20 oktober staat in heel Vlaanderen bekend als dag van de ‘Trage Weg’. De gemeente zal die dag haar trage wegen extra in de kijker zetten met een herfstwandeling.

De trage wegen zijn bestemd voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars en fietsers hebben het er voor het zeggen. Ook in Berlare zijn er veel van dit soort trage wegen met heel wat natuur. “Niet al deze paadjes zijn gekend bij de het publiek”, zegt schepen van milieu Urbain Van Boven (N-VA). “Het is belangrijk dat we deze wegen niet uit het oog verliezen en daarom willen we ze extra in de aandacht brengen", klinkt het.

Trage wegen zorgen er voor dat de zwakkere weggebruiker op een leuke en veilige manier zijn bestemming kan bereiken en zijn dus zeker nuttig. “In samenwerking met de VZW Durme organiseren we daarom een wandeling", zegt Van Boven. De wandeling start zondag 20 oktober om 10.00 uur. “Iedereen is welkom aan 't Oud Brughuys waar we samen alle trage wegen in Berlare en deelgemeenten zullen bewandelen", klinkt het.