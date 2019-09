Veilige bestuurder? Gemeente zegt ‘dankjewel’ met Control Cruiser-bordjes Koen Baten

14u52 0 Berlare De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) lanceerde afgelopen jaar de term ‘Control Cruisers’. Dit verwijst naar de auto-bestuurders die zich aan de regels houden. Er werd een bord van gemaakt die werd uitgedeeld over heel Vlaanderen. “Ook Berlare draagt zijn steentje bij en zal deze borden binnenkort ter beschikking stellen", zegt schepen van Mobiliteit Carine Meyers.

Naast verkeersovertreders zijn er ook een pak bestuurders die zich wel aan de regels houden, en deze worden met de term Control Cruiser bedankt. “Het is een ideale term voor de bestuurders die zich wel aan de regels houden", klinkt het. “Naast een welgemeende dankjewel is het bord ook een herinnering aan bestuurders om zich aan de snelheid te houden en verantwoord te rijden", klinkt het.

In totaal verdeelde de VSV 10.000 borden, ook in Berlare zijn deze beschikbaar. “Vanaf 5 tot en met 31 oktober kan je zo’n bord afhalen en aan je raam hangen. De borden zijn beschikbaar op de dienst Vergunningen in het gemeentehuis”, besluit Meyers.