Veertiger opgepakt nadat hij zijn geslacht laat zien aan zeven vrouwen Koen Baten

20 februari 2020

10u24 0 Berlare De politiezone van Berlare/Zele heeft gisterenmiddag de exhibitionist gevat die onder meer toesloeg in Berlare en Zele. Het gaat om een 46-jarige man met de Portugese nationaliteit die in Zele verbleef.

Na een doorgedreven onderzoek van de politie kon de man gisteren opgepakt worden bij hem thuis. Hij verplaatste zich in een witte bestelwagen en sprak zo vrouwen aan. Nadien toonde hij zijn geslachtsdeel. Er werden in totaal zeven feiten vastgesteld. Vijf keer sloeg hij toe in de zone rond Berlare en Zele, maar er werden ook twee meldingen vastgesteld in Hamme/Waasmunster.

De man bekende onmiddellijk de feiten en werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Die besliste om de man aan te houden en over te brengen naar de gevangenis. Het onderzoek wordt nog verder gevoerd naar eventueel verdere feiten.