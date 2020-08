UitPAS met kansentarief wordt ingevoerd in Berlaarse scholen Koen Baten

15u21 0 Berlare Als het nieuwe schooljaar start op 1 september kunnen alle leerlingen van de scholen die beschikken over een UitPas met kansentarief, kunnen deelnemen aan schooluitstappen aan een voordelige prijs. Op deze manier willen de scholen samen met de gemeente Berlare gelijke onderwijskansen bieden aan alle leerlingen.

De UitPAS is een spaartkaart voor de vrije tijd die kan gebruikt worden voor een brede waaier van activiteiten. Dit zowel op vlak van cultuur, sport en ontspanning. Mensen met een beperkter inkomen hebben ook recht op zo een pas aan kansentarief. Deze ziet er exact hetzelfde uit, maar geeft de houder er van een fikse korting om deel te nemen aan activiteiten.

“Sinds 2017 maken we met de gemeente deel uit de van de regio UitPAS-Dender, die uit 11 gemeenten bestaat", legt schepen Gunther Cooreman uit. “Met de introductie van de UiTPAS op de Berlaarse scholen wordt nu aan alle leerlingen de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan schoolactiviteiten, ook aan kinderen uit gezinnen voor wie deelname financieel moeilijk of soms zelfs helemaal niet mogelijk is. Het gaat om uitstappen die gedeeltelijk of volledig binnen de schooluren vallen, zoals sportdagen, zee- en bosklassen en theaterbezoek. De korting die de houder van een UiTPAS met kansentarief geniet, wordt gedragen door de gemeente (50%) en de school (het restbedrag) “, legt schepen Carine Meyers uit.

Wie meer informatie wil over de pas met kansentarief en het gebruik er van kan terecht op het Sociaal huis of het OCMW via 09 326 97 10 of via sociaalhuis@ocmwberlare.be