Uitbaters brasserie Zonnevallei met handen in het haar na sluiting provinciaal domein Nieuwdonk: “Voor tweede keer dit jaar broodwinning kwijt” Koen Baten

10 augustus 2020

12u47 0 Berlare Stijn Lambrecht en Joeri Walraed baten sinds enkele jaren De Zonnevallei uit op het provinciaal domein Nieuwdonk. 2020 is voor hen een bijzonder moeilijk jaar door de coronacrisis. De laatste maanden waren ze opnieuw open en konden ze de financiële schade een beetje herstellen, maar met de sluiting van het domein volgt nu een nieuwe klap. “In de zomermaanden draaien we onze hoogste omzet en die zijn we nu kwijt", klinkt het.

Stijn en Joeri zijn er het hart van in dat ze voor de tweede keer dit jaar hun zaak verplicht moeten sluiten. Afgelopen weekend besliste de burgemeester in samenspraak met de gouverneur om Nieuwdonk te sluiten omdat de regels er niet goed gevolgd werden en het er te druk was. Dat betekende meteen ook de veplichte sluiting van hun brasserie op het domein.

“We hadden zeer veel in te halen na de eerste sluiting door de coronacrisis", klinkt het. “De laatste weken was het bijzonder goed weer en we waren stilaan de aangerichte schade een beetje aan het herstellen. Het verlies helemaal goed maken zou natuurlijk nooit meer lukken, maar de beslissing die nu genomen is, is een dubbele slag in het gezicht", zegt Stijn.

Minder personeel

Om de schade zoveel mogelijk te herstellen werkten ze met minder personeel. “We hadden twee vaste personeelsleden in dienst, de rest deden we allemaal zelf. Het was hard werken, maar dat hadden we er voor over", vertelt Joeri.

De provincie deed geen grondige controle op de naleving van de regels, waardoor iedereen maar wat deed. Dat is jammer, want daar zijn wij nu de dupe van Joeri en Stijn, brasserie Zonnevallei

De hittegolf moest de beste periode worden voor de uitbaters, maar dat valt nu allemaal in het water. “Door deze beslissing verliezen we op minstens een week tijd al 15 procent van onze omzet voor een jaar”, klinkt het. “Premies zijn er intussen niet meer dus ook daar kunnen we niet op rekenen en onze stock zullen we waarschijnlijk moeten vernietigen. Dit is echt een ramp voor ons", klinkt het.

Zeilkamp

De uitbaters hebben het ook moeilijk met het feit dat het zeilkamp op Nieuwdonk wel nog mag doorgaan. “Wij hebben niets tegen de vzw maar het is jammer om te zien dat zij wel mogen voortdoen en wij onze deuren gesloten moeten houden. Dat zet toch wel wat kwaad bloed", klinkt het.

Volgens de uitbaters was het volk op Nieuwdonk niet het probleem. Wel het gebrek aan controle op de mondmaskerplicht. “Aan onze beachbar en in de brasserie zelf werd er niemand bediend wanneer ze geen mondmasker op hadden, dat hebben we ook telkens gezegd. De provincie deed verder geen grondige controle op de regels, waardoor iedereen maar wat deed. Dat is jammer, want daar zijn wij nu de dupe van", klinkt het.

Beide heren hopen dat ze vrijdag opnieuw hun deuren kunnen openen, maar wachten bang af. “We weten totaal niet of we onze broodwinning dan weer kunnen opstarten. Als ze de sluiting verlengen met een week, dan zit ons seizoen er zo goed als op.”