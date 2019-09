Twee rijbewijzen ingetrokken tijdens BOB-campagne Koen Baten

16 september 2019

16u50 4 Berlare De politiezone Berlare/Zele heeft in samenwerking met de collega’s van Hamme/Waasmunster een grote verkeerscontrole gehouden ter afsluiting van de zomer-BOB-campagne.

In totaal werden er 120 voertuigen gecontroleerd op het hele grondgebied in de regio. Twee rijbewijzen werden ingetrokken. Een voor een bestuurder onder invloed van alcohol, een voor een bestuurder die reed onder invloed van verdovende middelen. Twee bestuurders kregen een boete omdat ze in de alarmfase zaten.

Verder reed ook een leerling-bestuurder zonder L rond op een tijdstip dat het niet mocht, mét passagiers. Een chauffeur werd ook betrapt zonder technische keuring. Tot slot konden ze ook nog een kleine hoeveelheid cannabis aantreffen in een voertuig.