Topcoach komt tijdens week van sport zaalvoetbalclub bijscholen Koen Baten

15 september 2019

10u55 0 Berlare Tijdens de Europese week van de sport van 23 tot 30 september brengt Zaalvoetbalclub La Doce Overmere de Nederlandse topcoach Jan Vogels naar sporthal Overmere. De coach won vorig seizoen met FC Eindhoven de beker in het Nederlandse zaalvoetbal. De uitwisseling wordt mee gefinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese Unie.

“Vogels is de geknipte man om de lokale trainers bij te scholen om meer zaalvoetbal in de jeugdopleiding te krijgen”, zegt Piet Van der Sypt. “Futsal kan zeker een rol spelen in de ontwikkeling van jonge lokale voetballertjes.”

De jeugdspelers en trainers van FC SKV Overmere, SK Berlare en SKL Doorslaar zullen ook deelnemen aan dit aanbod. Trainers van andere tems zijn ook op 25 september van 13 uur tot 19 uur welkom om deze opleiding te komen volgen. Wie wil deelnemen kan zich inschrijven via de facebookpagina van La Doce Overmere.