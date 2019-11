Toneelvereniging Hand in Hand brengt nieuwe komedie Koen Baten

13 november 2019

10u21 2 Berlare Toneelvereniging Hand in Hand uit Berlare brengt al 70 jaar lang toneel op de planken in Berlare. Ook binnenkort brengen ze hun nieuwste voorstelling. Met ‘instappen alstublieft' brengen ze opnieuw een komisch stuk op de planken. “Tijdens onze voorstellingen mag er al eens gelachen worden", klinkt het.

Het stuk speelt zich af in de luchthaven van Rome. “Een groep gestrande Vlaamse toeristen moet er zich handhaven tussen de Italianen en de zuiderse chaos, wat leuke fragmenten oplevert", zegt regisseur Sabine De Lathauwer. “Het zal een onvergetelijke vertoning worden en onze acteurs hebben urenlang gerepeteerd om dit stuk tot een goed einde te brengen", klinkt het.

In totaal zijn er zeven voorstellingen voorzien in het parochiehuis. De meeste zijn al uitverkocht. Voor het eerst is er donderdag 21 november ook een speciale voorstelling. “We houden namelijk een voorstelling voor het goede doel. Het is de eerste keer dat we hier mee starten", zegt Sabine. “We doen dit voor het goede doel Rap op stap uit Berlare. De organisatie zet zich in voor de positieve effecten van iedereen die op vakantie wil gaan, en daar dragen wij graag een steun aan bij", klinkt het.