Toegang op Nieuwdonk vanaf vandaag volledig gratis Koen Baten

27 juni 2019

16u50 74 Berlare De deputatie van de provincie heeft deze voormiddag beslist om het recreatiedomein Nieuwdonk gratis toegankelijk te maken voor alle bezoekers. Het domein was tot vorig jaar eigendom van DDS-Verko en de gemeente Berlare, maar veranderde vorig jaar van eigenaar en werd eigendom van de provincie.

Tot vorig jaar werd er toegangsgeld gevraagd voor alle bezoekers en de parking was toen ook gedeeltelijk betalend. De beslissing is nu gevallen om dit niet meer te doen. De gemeente Berlare had voor de gratis toegang al eens samen gezeten met de provincie. De gratis toegang gaat onmiddellijk in.