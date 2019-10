Tiende verjaardag nieuw woonzorgcentrum gevierd Koen Baten

25 oktober 2019

16u34 0 Berlare Het Woonzorgcentrum Ter Meere heeft vandaag zijn tiende verjaardag gevierd. Tien jaar geleden werd een volledige nieuwbouw plechtig geopend. Sindsdien verblijven de bewoners in een modern gebouw.

De tiende verjaardag werd uiteraard gevierd met een groot feest. De taart werd gemaakt door de eigen keuken van het woonzorgcentrum. Het gemeentebestuur kwam ook ter plaatse om mee de taart aan te snijden. Alle bewoners kregen een stuk taart voor de tiende verjaardag. Een van de bewoners verblijft intussen al 17 jaar in het woonzorgcentrum. “Toen we moesten verhuizen moest ik een traan laten door de verhuis", klinkt het. “Maar nu ben ik dolgelukkig dat we hier zitten en hoop ik dat ik hier nog lang kan blijven zitten.”

Op dit moment zijn er nog 11 bewoners die mee de overstap hebben gemaakt van het oude naar het nieuwe gebouw. Na de taart was er ook nog tijd voor een muzikaal optreden en werd er gedanst. “Ons woonzorgcentrum geniet een uitstekende reputatie in de regio zowel op het vlak van verzorging, maaltijden en animatie. Aan de kwaliteit wordt dagelijks aandacht besteed door onze directie en alle personeelsleden en we zullen blijven werken om dit te behouden. Onze senioren een gezellige en fijne laatste levensfase bezorgen blijft een hoofdbekommernis”