Tien maanden cel na aanrijden arbeider aan wegenwerken Nele Dooms

14 januari 2020

18u12 0 Berlare H. B. (23) uit Aalst is door de Dendermondse rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien maanden met uitstel en een boete van 1.200 euro. De man reed in augustus 2018 een arbeider aan in Berlare, toen hij aan wegenwerken passeerde.

De feiten speelden zich af op 2 augustus 2018. Er waren toen wegenwerken bezig in de Brugstraat in Berlare. Toen één van de arbeiders merkte dat een Volvo de file ter hoogte van de tijdelijke verkeerslichten wilde voorbij rijden, stapte die opzij om de chauffeur een opmerking te geven. Maar dat deed de autobestuurder H.B. door het lint gaan. Hij stapte uit, bedreigde de arbeider en stapte vervolgens weer in zijn voertuig. Toen hij daarop plankgas gaf, reed hij de arbeider aan.

Volgens het parket van Dendermonde gebeurde die aanrijding met opzet en dus dagvaardde die B. Verschillende getuigen hadden verklaard dat "het slachtoffer opzettelijk werd aangereden”. De arbeider was zwaar gewond geraakt. B. zelf bleef er altijd bij dat hij niet de intentie had gehad om de arbeider aan te rijden. "Ik had gezien dat tijdens het incident iemand mijn vader een duw had gegeven en die was nog maar net aan zijn hart geopereerd. Ik was overstuur en toen ik weer wilde doorrijden, moest ik een andere wagen uit de tegenovergestelde richting ontwijken. Er was niet veel plaats", klonk het.