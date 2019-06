Ticketverkoop waterfeesten gestart, editie mikt dit jaar nog meer op het jonge publiek Koen Baten

16 juni 2019

14u27 0 Berlare Op 4 augustus van dit jaar is het in Berlare opnieuw een groot feest met de waterfeesten. Al jarenlang is het een vaste waarde in de gemeente. De waterfeesten geven een programma voor jong en oud, maar de gemeente wil dit jaar nog extra inzetten op de jongeren. “Het kinderdorp willen we verder uitbreiden voor de jeugd naar het water toe", zegt schepen van toerisme Steven Vandersnickt.

Kinderanimatie, straattheater, een hele dag leuke activiteiten voor iedereen, dat is de troef waar de waterfeesten al jaren mee kan uitpakken. Vorig jaar zette de gemeente sterk in op de kinderen, en maakten ze de toegang onder de 16 jaar ook gratis. Dat concept willen ze dit jaar verder uitbreiden. “Het kinderdorp was een groot succes vorig jaar. Het lijkt ons een goed idee om ook op het water zelf iets leuk uit te bouwen voor de kinderen om te spelen", aldus de schepen. “We willen graag verder inspelen op die doelgroep en een extra input geven.”

“Voor de jongeren is het ook nieuw dat we een workshop graffiti organiseren. Mogelijks komen er ook nog andere activiteiten bij, maar hierover is op dit moment nog geen concrete info. Ook de Beachlounge die we vorig jaar lanceerden zal opnieuw aanwezig zijn", aldus Vandersnickt.

Verder zijn er natuurlijk ook nog altijd de muziekpodia waar ook dit jaar tal van artiesten komen optreden. DJ Benny, Bart Kaëll, Sergio en Jelle Cleymans zijn nog maar enkele van de namen die op 4 augustus afzakken naar het Donkmeer. “Ook de verschillende verenigingen sloegen dit jaar de handen in elkaar om de waterfeesten te verrijken en hebben samen een programma opgemaakt voor ieder wat wils. Het volledig programma is te bekijken op onze website bij de waterfeesten", klinkt het. Traditiegetrouw sluiten de feesten af met een spectaculair vuurwerk van op het water.

Vanaf dit weekend kan je ook je kaarten online bestellen voor de waterfeesten. “Wie online zijn kaarten besteld betaald maar 6 euro in plaats van tien euro aan de kassa. Ook in de lokale verkooppunten kan je terecht voor je ticket op voorhand te bestellen. 't Kapoentje, frirtuur Tast’oe, 't Weiken, frituur Supersnack, botenverhuur De Meyer, Brico Overmere, tankstation Total, dagbladhandel Pennies en tot slot de onthaalpoort op het Donkmeer zijn de locaties waar je in voorverkoop de kaarten kan halen.” Net zoals vorig jaar blijft de toegang onder de 16 jaar gratis, de rest van de feesten blijft wel betalend. Ook personen met een handicap en de begeleider krijgen gratis toegang. Inwoners van Berlare zelf betalen maar vier euro maar kunnen enkel bij de Onthaalpoort hun kaarten kopen en moeten zich identificeren. Wie meer info wil kan surfen naar www.berlare.be/Waterfeesten.