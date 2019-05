Thor krijgt meer dan duizend kaartjes geleverd door Bpost Koen Baten

27 mei 2019

18u15 10 Berlare Postbode Jurgen Van Boven heeft maandagochtend meer dan duizend kaartjes afgeleverd aan de Mosseveldstraat in Overmere. Al de kaartjes zijn geadresseerd aan Thor, die kampt met een hersenafwijking en dol is op postkaartjes. “Het is schitterend wat al deze lezers doen voor ons”, zegt mama Nancy De Boever.

Met drie bakken afgeladen vol postkaartjes, in totaal 1.028, kwam Bpost maandagochtend aanbellen bij Thor Braeckman uit Overmere. Vorige week lanceerden wij in deze krant een oproep voor kaartjes te sturen naar Thor voor zijn communie. De respons was enorm. De dag nadien kwamen er al heel wat kaartjes binnen, en ook maandag werden er dus nog duizend afgezet. Ook de postbode zelf had een kaartje geschreven voor Thor. Een grote kaart wou de enthousiaste Thor meteen openen. Ook poseerde hij zeer gewillig met postbode Jurgen.

Mama Nancy De Boever is erg onder de indruk. “Al die cadeautjes, al die kaartjes, het doet ongelofelijk veel deugd om deze te krijgen”, klinkt het. “Veel zelfgemaakte kaarten, leuke boodschappen, ik wil iedereen enorm hard bedanken voor wat ze allemaal doen.” Ook Thor zelf vindt het fantastisch dat hij al deze kaartjes krijgt en is bijzonder enthousiast. “Zijn communie was bijzonder geslaagd, en hij heeft zeker genoten van de vele kaartjes", besluit Nancy.