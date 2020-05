Thor Donkmeer zoekt dames ouder dan 14 voor nieuwe voetbalploeg Koen Baten

24 mei 2020

09u36 0 Berlare In januari van dit jaar werd het project Thor Donkmeer gelanceerd in Berlare. Het was een project rond meisjesvoetbal dat meteen heel wat succes kende. Nu willen ze ook graag een veldvoetbalploeg voor dames oprichten.

Het initiatief kwam er van zaalvoetbalclub La Doce Overmere en voetbalclubs SK Berlare en FC SKV Overmere. Een zaalvoetbalploeg werd snel gevonden, maar nu willen ze met het project ook een volledige ploeg op het veld op de been brengen.

Wie lid wil worden van de damesploeg moet minstens 14 jaar oud zijn. Je kan je aanmelden via de Facebookpagina en het Instagramaccount van Thor Donkmeer. “Iedereen is meer dan welkom, zowel dames die al actief zijn geweest in het voetbal, als vrouwen die nog nooit hun voet tegen een bal hebben geplaatst", zegt Piet Van Der Sypt. “Het is dan de bedoeling dat we vanaf september 2020 meespelen in de damescompetitie van Voetbal Vlaanderen.”

Wie meer info wil kan surfen naar https://www.facebook.com/THORdonkmeer. Ook contact opnemen met Piet Van Der Sypt gaat via het nummer 0496 31 25 03.