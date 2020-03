Theatergezelschap ‘Tomaat’ uit Berlare geeft online voorstellingen met tips voor kinderen Koen Baten

17 maart 2020

15u14 6 Berlare Nikki De Sitter en Mieke De Graeve van theater Tomaat uit Berlare geven de komende weken verschillende tips voor kinderen om zich bezig te houden tijdens de onderbreking van de scholen door het coronavirus. Beide dames gaven voorstellingen voor kinderen, maar die zijn geschrapt waardoor ze nu online leuke tips geven.

Het idee groeide vorige week donderdag na de beslissingen van de regering. “Ik begon meteen na te denken over hoe we dit konden opvangen, want plots hadden wij geen voorstellingen meer en konden de kinderen niet meer naar school”, vertelt Nikki. “Dat is exact onze doelgroep en dus besloten wij hen op een andere manier te helpen de komende weken", klinkt het.

Mieke en Nikki hebben nu een online platform gestart met tips voor de kinderen, en dit in de vorm van leuke filmpjes. “We zijn ook beiden aangekleed als tomaat, wat een verwijzing is naar onze theatergroep", aldus Nikki. In totaal werden er al twee filmpjes gemaakt. “Het is de bedoeling dat we elke dag een suggestie doen voor de kinderen waar ze zich mee kunnen bezig houden op de dode momenten", klinkt het.

Dinsdag maakten ze een filmpje waarin ze beiden aan schilderen gingen. Een dag eerder gaven ze andere tips over tekeningen maken. “Tot zolang er geen school meer is zullen we filmpjes blijven maken met leuke ideeën. We hopen natuurlijk dat er geen lockdown komt zodat we dit toch nog met twee kunnen blijven doen, maar ook dan vinden we wel een oplossing”, lacht Nikki.

De filmpjes zijn te bekijken op de Facebookpagina van Theater Tomaat of via Instagram en YouTube.