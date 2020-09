Ter Meere tijdelijk terug in lockdown na reeks nieuwe besmettingen: “Zware klap voor alle betrokkenen” Koen Baten

23 september 2020

14u34 3 Overmere Woonzorgcentrum Ter Meere in Overmere gaat tijdelijk terug in lockdown nadat er dinsdag opnieuw zeven nieuwe besmettingen zijn vastgesteld op de afdeling Rietveld. Op amper tien dagen zijn er dertien van de 24 bewoners op de afdeling besmet geraakt met het coronavirus. Ook acht personeelsleden zijn al besmet met Covid-19.

Het lokaal bestuur neemt na deze balans op korte tijd extra maatregelen om de uitbraak zo snel als mogelijk in te dijken. In het voorjaar werden alle 120 bewoners van wzc Ter Meere nog bespaard van het coronavirus en konden de bewoners nog genieten van een beetje vrijheid en af en toe een wandeling buiten, maar de tweede golf slaat wel hard toe. “Tot gisterenavond ging het om zes besmettingen bij de bewoners, maar vannacht kwam het bericht binnen dat er nog eens zeven bewoners positief hebben getest op de afdeling Rietveld op de eerste verdieping”, zegt burgemeester Katja Gabriëls. “Ook acht medewerkers zijn al thuis.” Daarom werd beslist in samenwerking met de raadgevende arts en het Agentschap Zorg en gezondheid om een tijdelijke lockdown te laten ingaan.

“Als je ziet hoe snel dit virus zich nu aan het verspreiden is moeten we alles op alles zetten om een grotere uitbraak in te dijken. We hebben al een covid-unit ingericht, maar met de nieuwe resultaten volstaat deze niet meer. We reorganiseren dus nu een volledige afdeling waar de besmettingen zijn vastegesteld tot covid-19 unit", klinkt het.

Alle bewoners en medewerkers van de andere afdelingen werden vorige week al getest, maar dit zal eerstdaags opnieuw gebeuren om een volledig zicht te krijgen op de situatie. “In afwachting daarvan is er dus geen enkel bezoek mogelijk in het woonzorgcentrum", klinkt het. “Dit is een bijzonder zware klap voor al onze medewerkers die zich al hebben ingezet de voorbije maanden. Zij hebben zich kunnen optrekken aan een coronavrij centrum, maar de toestand vandaag is niet vanzelfsprekend. Niet voor de medewerkers, maar ook niet voor de bewoners en de familie. We doen er alles aan om opnieuw grip te krijgen op de situatie”, besluit Gabriëls.

Drie bewoners van het woonzorgcentrum liggen op dit moment in het ziekenhuis. Een persoon die er woonde is maandag overleden ten gevolge van het virus. De andere bewoners zitten nu ook allemaal in quarantaine. Net als de personeelsleden die positief hebben getest op het virus. Wanneer de tijdelijke lockdown in het rusthuis weer zal opgeheven worden is nog niet duidelijk.