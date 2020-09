Exclusief voor abonnees Tandarts uit Berlare leidt tandartsen van de toekomst op met 3D-technologie: “De werking in Nederland is uniek” Koen Baten

23 september 2020

10u50 0 Berlare Jan D’Haese (45) uit Berlare bouwt mee aan de toekomst van een nieuwe generatie tandartsen. Hij doet sinds een jaar onderzoek in Nijmegen in Nederland naar 3D technologie en het computergestuurd plaatsen van implantaten en geeft ook les als hoofddocent tandheelkunde aan de toekomstige tandartsen. “Het is ontzettend leuk om wetenschap voor de toekomst en lesgeven hier te combineren", vertelt Jan.

Sinds een jaar is Jan aan de slag in Nijmegen en doet hij onderzoek naar 3D technologie en het verbeteren van de behandelingen voor patiënten. Jan begon zijn carrière in Gent en behaalde daar ook zijn doctoraat tot hij de vraag kreeg om naar Nederland te komen. “Het was het diensthoofd in Nijmegen zelf die me contacteerde en vroeg om naar zijn universiteit te komen om daar les te geven en mee de toekomst te onderzoeken van de tandartsen", aldus Jan van RadboundUMC Nijmegen. “Ik heb zelf 20 jaar lang een private praktijk gehad als arts, maar zag deze overstap zeker zitten", klinkt het.

