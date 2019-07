Tal van demonstraties tijdens opendeurdag brandweer Koen Baten

07 juli 2019

17u38 2

Het brandweerkorps van Berlare heeft deze namiddag zijn jaarlijkse opendeurdag gehouden aan de kazerne. Op het dorp in Berlare werden alle wagens tentoongesteld en kon je er gezellig iets eten en drinken. De brandweer gaf ook enkele demonstraties met de nodige uitleg bij. Zo lieten ze zien hoe een slachtoffer uit een voertuig gehaald wordt, en ook hoe ze een autobrand te lijf gaan. Er was heel wat interesse voor de demonstraties die de brandweer gaf. Voor de allerkleinsten was er ook een springkasteel. Ook de oldtimer brandweerwagen werd tentoongesteld en deed ook enkele rondritten. Er was ook een infostand aanwezig voor wie zich wil aansluiten bij de brandweer. De aanwezigheid van de zon zorgde voor een gezellige namiddag op de brandweerkazerne.