Exclusief voor abonnees Sylvain (70) kan twee jaar na beroerte opnieuw autorijden: “Geniet nog elke dag van mijn ritje met de auto” Koen Baten

02 april 2020

12u43 2 Berlare Sylvain De Cock (70) uit Berlare is dolgelukkig dat hij nog achter het stuur van zijn wagen kan kruipen. Op zijn 68ste kreeg hij thuis een beroerte waardoor hij deels verlamd raakte en alles opnieuw moest leren, ook autorijden. Hij slaagde nu in een test bij CARA (rijgeschiktheidsonderzoek) waardoor hij een jaar verder mag rijden. Met zijn verhaal wil hij ook andere mensen die een beroerte gehad hebben ondersteunen. “Het is absoluut niet onmogelijk om met de wagen te rijden na een beroerte", klinkt het.



Op 9 september 2018 kreeg Sylvain thuis een beroerte in zijn hersenen toen hij net wilde gaan slapen. Zijn vrouw vond hem onmiddellijk en kon de hulpdiensten snel verwittigen waardoor de Berlarenaar het nog haalde. Wat volgde was een lange revalidatie van twee jaar, iets wat voor de geboren zwemmer en loper een harde noot was om te kraken. “Ik liep per week nog gemakkelijk 50 kilometer en zwom meer dan een kilometer", vertelt Sylvain.

