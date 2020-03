Steffi (24) zit in Brussel op kot en werkt om het te kunnen betalen: “Werk tijdelijk kwijt, dus kan kot niet meer betalen” Koen Baten

31 maart 2020

10u25 1 Berlare Steffi Verbruggen(24) uit Berlare studeert Medische Beeldvorming in Brussel en huurt er ook een kot waar ze zelf de kosten voor betaalt omdat ze ingeschreven is als zelfstandige student. Ze werkte in de horeca om haar huur te betalen, maar door de coronacrisis is ze tijdelijk werkloos en trekt ze aan de alarmbel. “Er is voor ons geen enkele manier om uitstel te krijgen voor betaling, maar hierdoor raak ik misschien mijn kot kwijt", zegt Steffi.

Het is voor Steffi op dit moment bijzonder moeilijk om de 450 euro huur van haar kot in Brussel te betalen. Normaal is het geen enkel probleem deze op tafel te leggen door de studentenjob die ze doet, maar door de coronacrisis is ze op dit moment werkloos en heeft ze geen enkel inkomen meer om haar kot nog verder te kunnen betalen. “Een ander probleem is dat ik tot een risicogroep ook behoor om het virus te krijgen, waardoor ik helemaal geen beroep kan uitoefenen op dit moment", klinkt het.

Steffi is ingeschreven als zelfstandige student en heeft ook recht op een studietoelage en steun van de hogeschool Odisee in Brussel waar ze les volgt. “De school kan me 500 euro geven, waarmee ik dan een maand zou kunnen betalen van de huur voor mijn kot. Dit is natuurlijk ook maar eenmalig, dus zit ik nog steeds in de problemen voor de maanden die komen", klinkt het.

De vrouw wil hierdoor aan de alarmbel trekken en een oproep doen naar de overheid om eventueel tussen te komen. “Ik ben vast niet de enige die het nu moeilijk heeft. De overheid kan misschien tussenkomen door uitstel van betaling te geven, want we weten helemaal nog niet hoe lang dit zal duren. Misschien is er dit jaar wel helemaal geen les meer", klinkt het.

Haar kot kan ze op dit moment ook niet opzeggen. “Integendeel, binnenkort moeten we aangeven of we volgend jaar hier ook nog op kot zitten en dan moeten we al meteen een voorafbetaling doen van twee maanden huur. Dat kan ik nu helemaal niet dragen omdat ik geen studentenjob meer heb. Wij staan in voor de eigen kosten, maar ze vergeten ons wel in alle maatregelen die ze nemen", aldus Steffi.

Ook de school waar Steffi studeert zou inmiddels samen gezeten hebben om te spreken over mogelijke oplossingen. “Ik hoop dat zij wat meer druk kunnen zetten zodat er voor ons een oplossing komt en dat ik niet in de problemen kom door mijn kot kwijt te raken. De kotbazen zelf zeggen dat zij op dit moment ook niets kunnen doen, waardoor alles heel onduidelijk blijft.”