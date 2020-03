Speeltuin op Nieuwdonk afgesloten met politielint Koen Baten

16 maart 2020

16u25 5 Berlare De speeltuin op het provinciaal domein aan de Nieuwdonk in Berlare is volledig afgesloten met dranghekken en politielint om te voorkomen dat er nog op de toestellen zal gespeeld worden. Na de maatregelen tegen het coronavirus was er twijfel over de openbare speeltuinen, maar deze worden nu ook overal afgesloten. “Er zal ook controle op gedaan worden", zegt burgemeester Katja Gabriëls.

Een lege speeltuin aan de Nieuwdonk, amper spelende kinderen nu de scholen dicht zijn, want ook dit is verboden door de regering. Twee kindjes waren er nog in het zand aan het spelen, maar op de speeltuin konden ze niet meer.

Tijdens het weekend waren er wel nog heel wat spelende kinderen aanwezig. Het politielint moet dit nu voorkomen voor de veiligheid en om het coronavirus tegen te gaan. “De politie zal er ook regelmatig controleren, om te zien of alles wel gerespecteerd wordt”, aldus Gabriëls. “We hopen dat bij iedereen het gezond verstand primeert en dat ze zich aan de regels houden. Tot nu toe verloopt dit allemaal vrij vlot in onze gemeente en daar zijn we zeer tevreden over.”

Het provinciaal domein wordt op dit moment nog niet volledig afgesloten. Wandelen blijft toegelaten, alleen wordt er wel aangeraden dit niet in groep te doen en de nodige afstand te bewaren.