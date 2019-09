Sp.a/Groen vraagt voor autodelen in gemeente, bestuur bekijkt voorstel Koen Baten

19 september 2019

12u57 0 Berlare Sp.a/Groen vroeg woensdagavond tijdens de gemeenteraad om te bekijken of het mogelijk is om autodelen in de gemeente in te voeren. Autodelen is zeer eenvoudig én beter voor het milieu. Het bestuur wil het voorstel alvast onderzoeken.

De partij is zeer tevreden dat de meerderheid het burgemeestersconvenant ondertekent heeft en vraagt ook meteen voor extra maatregelen zoals het autodelen. “Autodelen gaat uit van een eenvoudig principe: de wagen wordt gebruikt wanneer hij nodig is. Wanneer de wagen niet nodig is, kan deze door een andere persoon gebruikt worden.” legt initiatiefnemer en gemeenteraadslid Cindy Roelandt uit.

“We willen zelfs een stap verder gaan” zegt Roelandt. “Het gemeentebestuur schaft elektrische auto’s aan voor haar diensten, maar die zijn ook niet steeds in gebruik. Ze worden betaald met belastinggeld en zijn dus ook een beetje van iedereen. Door het gebruik van deze elektrische wagens in een deelcircuit kunnen we een pak vervuilende verbrandingsmotoren van de weg halen.”

Het delen van deze wagens met de inwoners kan duurzame mobiliteit in de gemeente bevorderen en de uitstoot van CO2 terugdringen. Eén deelauto kan immers vier tot tien privéwagens vervangen.

Het gemeentebestuur beloofde alvast om dit voorstel te onderzoeken.