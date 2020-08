Sp.a/groen pleit voor registratiesysteem op Nieuwdonk: “Maatregel kan snel genomen worden” Koen Baten

12 augustus 2020

15u34 0 Berlare Oppositiepartij sp.a/groen stelt voor om een registratiesysteem op te starten aan de Nieuwdonk, zoals ook op sommige andere domeinen wordt gebruikt. De provincie verklaart dat een registratiesysteem voor de Nieuwdonk moeilijk is, maar daar hechten zij weinig belang aan. “Dit is enkel een drogreden om niet te moeten toegeven dat ze schromelijk te laat zijn”, zegt Jan Van Hee.

De Nieuwdonk werd afgelopen weekend overrompeld door dagjestoeristen, terwijl er een beperking was van 2.000 personen. Bovendien hield niemand zich aan de coronamaatregelen. “Voor ons was de sluiting zeker geen slechte zaak, maar het had wel vermeden kunnen worden", klinkt het.

“In de eerste plaats treft de sluiting ook de mensen die in armoede leven. Zij kunnen nu geen verkoeling meer hebben en zitten thuis opgesloten. Wij hopen dus van harte dat het domein vrijdag weer kan open gaan", klinkt het.

Nochtans kon deze sluiting volgens de partij ook zeker vermeden worden. “Eerdere signalen hadden serieus moeten genomen worden. Ook vanuit andere domeinen zoals de Gavers en de Ster werd er een reservatie en registratie ingevoerd om overlast te vermijden. Dit gebeurde met veel succes en moet volgens mij ook voor de Nieuwdonk kunnen", vertelt Van Hee.

“De provincie heeft volgens mij echter veel te lang gewacht. Op 1 januari 2019 namen ze het domein over en verklaarden ze dat ze met hun knowhow en ruimere financiële mogelijkheden de uitbating naar een hoger niveau kon tillen, dit gebeurde echter niet.”

De partij is er van overtuigd dat een ticketsysteem en strengere toegangscontrole en toezicht op de regels door stewards snel op poten kan gezet worden. “Wij zijn hier erg gevoelig aan. Een dagje Nieuwdonk bracht voor iedereen ontspanning, ook voor de mensen in armoedesituaties. Dit is nu niet meer mogelijk en deze mensen kunnen niet meer aan de hitte ontsnappen", klinkt het. De partij hoopt dat er toch nog aanpassingen zullen gebeuren.