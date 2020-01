Sp.a/groen plant tien bomen in Berlare Koen Baten

12 januari 2020

19u57 1 Berlare Sp.a/groen heeft dit weekend tien bomen laten planten in Berlare. De boomplantactie gebeurde samen met natuurpunt aan de Wakkebroeken in Berlare.

In totaal werden er door natuurpunt 900 bomen geplant in het gebied. De partij kocht er tien, een belofte die ze maakten voor de verkiezingen. “We hadden beloofd dat we tegemoet zouden komen met een boomplantactie voor de papieren tijdens de verkiezing, en dat hebben we ook gedaan", klinkt het.