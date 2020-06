Sp.a/groen hoopt dat gemeente extra maatregelen neemt tegen aanhoudende droogte Koen Baten

07 juni 2020

12u06 0 Berlare Oppositiepartij sp.a/groen hoopt dat de gemeente in Berlare de komende jaren extra haar verantwoordelijkheid zal nemen om de droogte aan te pakken. “Een investering in collectieve waterputten of een drainagesysteem is misschien een goed idee", zegt Cindy Roelandt.

De gemeente geeft via sociale media en via de nodige kanalen al enkele tips hoe de inwoners kunnen omgaan met de droogte en water besparen, maar voor de oppositiepartij mag er nog meer gedaan worden. “De droogte van de afgelopen maanden maakt onze vraag ook zeer actueel, de afgelopen maand april was één van de droogste ooit gemeten. De aanhoudende droogtes brengen onze landbouwers serieus in de problemen en bedreigen zelfs de aanvoer van ons kraantjeswater", klinkt het.

De partij vindt nu ook dat Berlare zeker de verantwoordelijkheid moet nemen. “We vragen ook zeer concrete maatregelen van ons gemeentebestuur om aan de toenemende droogteperiodes het hoofd te bieden. Een quick-win is consequent kiezen voor waterdoorlatende bestrating bij de aanleg van wegen en parkings. En waarom niet de speelplaatsen van onze scholen vergroenen.”

Christelle Vanhouwe, ondervoorzitter sp.a, maakt zich dan weer druk over de grote hoeveelheden water, die aan bouwwerven in de riolering vloeien wanneer de bouwplaats drooggelegd wordt. “Dit gaat soms om verschillende duizenden liters per uur, die in de riool weglopen, terwijl regenputten van mensen leeg staan en de lokale boeren elke druppel kunnen gebruiken.”

“Er is voor ons zeker nog wat werk aan de winkel in Berlare", klinkt het.