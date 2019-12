Sp.a Berlare kiest nieuw voorzittersduo Koen Baten

08 december 2019

13u58 0 Berlare De lokale afdeling van sp.a Berlare heeft een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter gekomen. Cindy Roelandt die voorzitter was geeft zo de fakkel door aan Marcel Vinck. Christelle Vanhouwe wordt de nieuwe ondervoorzitter. “De combinatie met gemeenteraadslid was erg druk, en onze partij staat er voor om zo weinig mogelijk cumuls uit te voeren, vandaar deze beslissing", zegt Cindy.

De uittredende voorzitter is tevreden met de keuze. “Het zijn twee drijvende krachten die onze visie goed kunnen verkondigen", klinkt het.

Marcel Vinck is 62 jaar en gepensioneerde. Hij is een grote dierenvriend en fietst graag. Christelle Vanhouwe is vrijwilliger bij Slaatje Praatje, Rap op Stat en nog tal van verenigingen.