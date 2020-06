Sociaal netwerk voor hondenliefhebbers Omy.dog lanceert webshop voor hondenbaasjes: “Zoek naar hondenras dat best bij je past” Yannick De Spiegeleir

09 juni 2020

13u11 1 Berlare Omy.dog, een gratis sociaal netwerk voor hondenliefhebbers opgericht door Davy Kerre uit Berlare, lanceert een gebruiksvriendelijke webshop die je vertelt welk hondenras het beste bij je past en welke voeding je huisdier best eet. “Met een paar klikken krijg je een handig persoonlijk overzicht”, zegt Kerre.

Omy.dog werd opgericht in 2015 en is bedoeld als sociaal netwerk voor hondenliefhebbers. Zij kunnen een profiel aanmaken voor zichzelf en hun hond en tips uitwisselen met andere hondeneigenaars. Bovendien vind je er ook algemene artikels over honden tot specifieke info over hondenrassen. Een labrador of toch een herdershond? Je kan zelfs uitgebreid op zoek gaan naar het hondenras dat het beste bij je past: met een paar klikken krijg je een handig persoonlijk overzicht.

Dierenasielen kunnen zich bovendien gratis registreren en hun hondjes een gouden mandje geven. “Als toekomstig baasje ben je dus beter geïnformeerd over het hondenras dat bij je past, én krijg je een overzicht van de hondjes in de geregistreerde asielen”, verduidelijkt Kerre.

Glutenvrij

De webshop zelf is heel gebruiksvriendelijk opgebouwd. Je kan kiezen tussen voeding, snacks en verzorgingsproducten voor puppy’s, volwassen of senior honden. Je kan bijkomend ook de grootte van de hond, het productmerk en zelfs voedingsbijzonderheden zoals allergieën, overgewicht, gevoelige spijsvertering en glutenvrij selecteren. Zo krijg je snel een persoonlijk aangepaste productselectie.

“Een hond is echt een deel van het gezin en dus zoveel meer dan een huisdier. Als hondeneigenaar ben je trots op je viervoeter en wil je die het beste geven”, legt Kerre uit. Het idee voor Omy.dog kwam er trouwens toen Kerre zelf een hond wou kopen. “Ik was op zoek naar informatie over welke hond ik precies wou en besefte dat er een dynamisch platform met informatie miste.”

Gratis levering

Wie bestelt vanuit België of Nederland hoeft géén verzendingskosten te betalen. Als je een product koopt, wordt dat gratis naar je toegestuurd. Of je dus een pallet of een enkele zak hondenbrokken wil kopen: de gratis verzending is altijd van toepassing. Omy.dog slaat bovendien de handen in elkaar met het andere hondenplatform Dog on the way. “Dog on the way streefde ernaar om een platform zoals Omy.dog uit te bouwen, maar ze hebben hetzelfde doel en dezelfde visie. Samenwerken lijkt hen daarom beter”, luidt het.

De webshop heeft al een ruim aanbod, maar bij Omy.dog kijken ze er naar uit om het aanbod nog verder te doen groeien. “We zijn steeds op zoek naar bedrijven die bijvoorbeeld een exclusieve verdeler zoeken van hun product voor de Benelux”, sluit Kerre af.