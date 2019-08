Smouteriejogging op vernieuwd parcours groot succes Koen Baten

18 augustus 2019

13u59 0

De jaarlijkse smouteriejogging naar aanleiding van Overmere kermis ging voor het eerst dit jaar door op het nieuwe parcours. Het vernieuwde Boerenkrijgpark was het decor voor de wedstrijd. Opnieuw namen heel wat inwoners deel aan de wedstrijd. Ook heel wat professionele lopers waren aanwezig. Er was een kinder- en jongerenloop. Ook voor de volwassenen was er de mogelijkheid om 3,6 of 12 kilometer te lopen. In elke reeks waren er mooie prijzen voorzien voor de eerste drie personen. Elke deelnemer ontving ook een kleine attentie.