Smeulende barbecue zorgt voor brand op terras bij Lake View Koen Baten

16 september 2019

09u56 8 Berlare Een smeulende barbecue van gisteren was de oorzaak van een brand deze ochtend bij het appartementencomplex Lake View aan de Donklaan in Berlare. De bewoners hadden gisteren op hun terras een barbecue gehouden en deze daarna binnen gezet, maar door de smeulende kolen ontstond er vanochtend een brand aan de houten constructie.

De brand werd opgemerkt rond 8.45 uur deze ochtend. De bewoners waren aanwezig en probeerden het vuur zelf nog te blussen met emmers water maar slaagden hier niet in. De houten constructie had vuur gevat en zorgde voor aanzienlijke rookontwikkeling aan het terras. Een van de bewoners had wat rook ingeademd en moest verzorgd worden.

De brandweerkorpsen van Berlare en Zele kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Met ladders kropen ze naar boven om de vlammen te blussen. Uiteindelijk was het vuur snel onder controle en bleef de schade beperkt tot het buitenterras. Het appartement onder dat terras liep wel rook en waterschade op door de brand.