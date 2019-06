Slechts twee bestuurders onder invloed bij eerste controles nieuwe BOB-campagne Koen Baten

13 juni 2019

13u19 0

De politiezone Berlare/Zele is ook gestart met de nieuwe Zomer-BOB-campagne en zal een hele zomer lang op verschillende locaties controle houden. Tijdens de eerste controle afgelopen weekend stonden ze op Kamershoek, Veerstraat, Gentsesteenweg. Woensdag werd er gecontroleerd op de Molenstraat in Overmere en nogmaals op de Gentsesteenweg in Zele. In totaal werden er 130 bestuurders onderworpen aan een alcoholcontrole. Slechts twee bestuurders werden betrapt op de alarmfase en zullen een stevige geldboete moeten betalen.