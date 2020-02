Slachtoffer exhibitionist getuigt: “Plots merkte ik dat hij zijn broek naar beneden had getrokken en hij zichzelf aanraakte” Koen Baten

09u47 0 Berlare De 26-jarige Fatima Maes uit Overmere werd afgelopen weekend het slachtoffer van een exhibitionist in Overmere. Ze werd in de Heikantstraat aangesproken door een man in een witte bestelwagen. “Hij vroeg de weg. Plots merkte ik dat hij zijn broek omlaag had getrokken”, zegt de vrouw. Politiezone Berlare/Zele is op zoek naar de man.

De feiten speelden zich af rond 17.30 uur in de Heikantstraat in Overmere. De jonge vrouw was aan het wandelen, toen er plots een witte bestelwagen op haar kwam afgereden. “Ik ging nog aan de kant, maar de bestelwagen stopte. Hij deed zijn raam open en vroeg dan de weg naar Berlare”, aldus Fatima. “Ik vroeg waar in Berlare hij net moest zijn, maar hij herhaalde alleen de naam van de gemeente. Plots merkte ik op dat hij zijn broek naar omlaag had getrokken en hij met zijn geslachtsdeel aan het spelen was”, klinkt het.

De twintiger ging toen meteen verder zonder nog iets te zeggen. Enkele seconden later draaide ze zich om voor de nummerplaat te proberen noteren, maar ze kon die niet meer volledig lezen. “Toen ik thuis kwam heb ik meteen de politie verwittigd en een bericht op Facebook geplaatst om iedereen te waarschuwen”, zegt ze.

Alert blijven

Fatima was serieus onder de indruk van de feiten. “Ik denk niet dat de man in de regio woont”, zegt ze. “Ik was enorm geschrokken en had zoiets helemaal niet verwacht. Ik kan dit wel een plaats geven, maar ik hoop toch dat hij snel gepakt wordt voor hij nog meer slachtoffers maakt, want niet iedereen zal hier goed mee om kunnen”, aldus de vrouw.

De politie kreeg nog een andere melding binnen en is op zoek naar de dader. Ze vragen om alert te zijn en eventueel de nummerplaat van de witte bestelwagen te noteren wanneer iemand dit nog meemaakt.