Seventies popicoon Steve Harley komt naar Berlare Koen Baten

03 oktober 2019

10u58 0 Berlare Op 23 november mag Berlare popicoon Steve Harley verwelkomen in hun gemeente. Hij komt er een concert geven in CC de Stroming. Het is de VZW Such A Night die de zanger naar hier kon halen. “Hij is een legende die je nu van dichtbij kan zien”, klinkt het.

Steve Harley was frontman van Cockney Rebel in de jaren zeventig en was een van de meest creatieve bands toen uit de glamrockperiode. Ze scoorden hits zoals ‘Sebastian' en ‘Make Me Smile'. Singer-songwriter Steve Harley is een aimabele man die zijn publiek live steeds weet te ontroeren met pure schoonheid in tekst en muziek

Steve wordt vergezeld door zijn originele Cockney Rebel-bandleden Barry Wickens (viool, gitaar) en James Lascelles (piano, percussie). Verwacht je aan een sfeervol en intiem concert van een gedreven zanger en uitstekende muzikanten.

Tickets zijn te koop via www.suchanight.be of via 0477/35.98.79.