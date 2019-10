Scholencross aan Nieuwdonk groot succes, zondag start in Berlare nieuw seizoen Crosscup Koen Baten

25 oktober 2019

11u54 0 Berlare Meer dan 800 leerlingen deden vanochtend mee aan de scholencross op de terreinen van de Nieuwdonk in Berlare. Alle scholen van Berlare namen deel waardoor het opnieuw een groot succes was. Zondag zal er ook de start van de Crosscup gegeven worden.

De scholencross wordt al vele jaren gehouden op de terreinen aan de Nieuwdonk. Dit jaar mochten de leerlingen het parcours testen dat ook zondag zal gelopen worden met de openingswedstrijd van de crosscup. Die komt voor het eerst dit jaar naar Berlare en zal heel wat volk lokken naar de Nieuwdonk.

De Crosscup kwam naar Berlare omwille van een dubbele boeking in Gent. De gemeente werd zelf benaderd door Golazo, die de wedstrijden organiseert. Voorlopig staat de start van het seizoen maar voor een jaar gepland in Berlare, maar de gemeente wil zeker ook nog bekijken om volgende jaren de crosscup te laten passeren in de gemeente.

Meer over Berlare

sport

sportdiscipline

Nieuwdonk

atletiek

veldlopen

Crosscup