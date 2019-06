Rusthuis voorziet hitteplan voor bewoners en zorgt voor extra afkoeling met zwembadjes en drank Koen Baten

17u03 8 Berlare Het woonzorgcentrum Ter Meere in Overmere zorgt met deze warme dagen voor extra afkoeling voor de bewoners. Er werden enkele zwembadjes geplaatst en heel wat frisse dranken werden voorzien. “We passen ook de activiteiten wat aan naargelang de temperatuur”, zegt directeur Freddy Schollaert.

De bewoners konden dinsdag tijdens het warme weer genieten van een zwembadje om met hun voeten eens lekker in te plonsen tijdens het feest van de jarigen. De zaal werd ook heel zomers versierd en er wordt op toegekeken dat iedereen genoeg drinkt. “Wij hebben een hitteplan voor dit soort dagen”, klinkt het. “Bewoners worden naar de gekoelde leefruimtes gehaald en het personeel ziet er op toe dat ze genoeg drinken.” Ook de kok past de menu’s aan naarmate de temperatuur stijgt, en ook de activiteiten worden aangepast. “Het turnen schaffen we dan af en we organiseren dan een ochtendwandeling wanneer het nog fris is buiten. Na het eten bieden we een ijsje of koele milkshake aan.”

Ook het personeel zich aanpassen tijdens deze warme dagen. “Zij hoeven geen warme werkkledij aan te trekken en mogen mee genieten van een ijsje. Op zo’n dagen kan het allemaal iets losser”, besluit directeur Freddy Schollaert.