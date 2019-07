Rugbyclub BrigandZE start op nieuw terrein in Overmere, en daar hoort ook gloednieuw gebouw bij Koen Baten

04 juli 2019

14u32 13 Berlare BrigandZE, de rugbyclub voor de regio Berlare en Zele, zal zich binnenkort vestigen in Overmere vlakbij de voetbalterreinen van SKV Overmere. Daar krijgen ze een plein toegewezen van de gemeente. Een nieuw terrein, daar hoort ook een nieuw gebouw bij. De club start in augustus al met de werken. “De hel van Berlare, zoals ons terrein nu wel eens werd genoemd, zal dan voorgoed verleden tijd zijn”, zegt voorzitter Wouter Withofs.

De plannen voor de nieuwbouw en het nieuwe terrein kwamen dit jaar in een stroomversnelling. De club werd enkele jaren geleden opgericht en toen al groeide het idee om een eigen terrein en gebouw te hebben. Nu komt de realisatie daarvan wel heel dichtbij. “In augustus starten we al met de ruwbouw, en in september moeten we de eerste steenlegging kunnen doen”, aldus voorzitter Woueter Withofs. Het terrein waar de kantine op komt, werd geregeld door de gemeente en ligt in de buurt van de sporthal van Overmere. “Op de benedenverdieping zal een kantine gebouwd worden, daarboven komt nog een terras met een bar”, klinkt het. “Verder voorzien we ook in sanitaire voorzieningen en toiletten.”

Renteloze lening

De rugbyclub zal de kosten zelf dragen, met steun van de gemeente Berlare. “Wij hebben een renteloze lening voorzien van 200.000 euro om de club te helpen hun gebouw te zetten”, zegt burgemeester Katja Gabriëls. “De club betekent veel voor onze gemeente. Wij willen hen dan ook proficiat wensen met dit initiatief”, klinkt het.

Op dit moment telt de club ongeveer 80 actieve leden. Elk jaar organiseren ze ook een tornooi aan de Nieuwdonk, dat steeds groter en succesvoller wordt. De club blijft dus groeien. “Wij zijn dan ook blij dat we kunnen verhuizen naar een beter terrein met een eigen kantine en gebouw”, zegt Withofs.

Sponsoring

De grootste kosten zelf worden volledig vanuit de club gedragen. Ze werken hiervoor met sponsoring, zowel van materiaal als financieel. “Wij bieden bedrijven sponsorpakketten aan waarmee ze ons kunnen helpen onze droom te realiseren”, klinkt het. “Ze kunnen ons helpen door bijvoorbeeld korting te geven op bouwmaterialen of ons financieel een duwtje in de rug geven”, klinkt het. “Wij zijn dankbaar voor de steun die we van iedereen krijgen” Wanneer de nieuwbouw zal klaar zijn, is nog niet duidelijk. “Wij hebben er alleszins goed oog in dat dit zeer snel zal zijn”, besluit de voorzitter.

Wie de rugbyclub een handje wil helpen met de bouw, kan nog steeds sponsoren. Wie interesse heeft, kan mailen naar info@brigandze.be of contact opnemen met voorzitter Wouter Withofs op het nummer 0496/36.48.68.