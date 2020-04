Ronde tegen corona: Massaal veel boodschappen in Berlare Koen Baten

05 april 2020

17u18 2 Berlare De Ronde tegen corona deed ook Berlare aan zondagochtend en -middag. Heel wat inwoners deden mee met een boodschap in hun tuin of op straat. Helaas konden we niet elk initiatief in beeld brengen, maar de helikopter werd met open armen ontvangen.



In Overmere had het kinderdagverblijf een actie op poten gezet met toestemming van de gemeente. “Wij hebben normaal meer dan honderd kindjes bij ons in de opvang, maar vandaag zijn er dat slechts vijf", zegt Celine Klinckaert. “We hebben fluovestjes in de vorm van een hartje gemaakt om te tonen dat we ze allemaal missen en hopen ze snel terug te zien”, klinkt het.

Ook aan de Nieuwdonk werden heel wat spandoeken neergelegd in de hoop dat de helikopter zou langskomen. Zij bedankten onder meer wielrenners Greg Van Avermaet en Oliver Naesen.