Roland en Monique vieren gouden huwelijk Koen Baten

24 augustus 2019

Roland Poppe en Monique Vanhouwe uit Berlare hebben deze week hun gouden jubileum gevierd. Het koppel wou hun vijftigste huwelijksverjaardag niet ongemerkt voorbij laten gaan en vierde dit samen met al hun familieleden in de salons van het Oud Gemeentehuis in Wichelen. Het gemeentebestuur van Berlare feliciteerde het koppel met hun huwelijksverjaardag en zette hen in de bloemetjes.