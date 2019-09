Rode kruis organiseert najaarscursus voor basishulpverlening Koen Baten

10u01 0 Berlare De Rode Kruis afdeling van Berlare organiseert vanaf 28 september zijn najaarscursus voor hulpverlening. De lessen gaan door in het lokaal van de hulpdienst in de Baron Tibbautstraat 45A in Overmere.

De lessen vinden telkens plaats op zaterdag, uitgezonderd van de herfstvakantie, en duren tot 30 november. De lessen gaan door van 9 uur tot 12.15 uur. Wie interesse heeft kan zich nog altijd inschrijven via vorming@berlare.rodekruis.be of via act.rodekruis.be.

Om deel te nemen moet je minstens 16 jaar zijn of 16 worden dit jaar. Maximum 15 deelnemers zijn toegelaten. Je leert er tijdens de cursus onder meer hoe je moet reanimeren, wonden verzorgen, vaak voorkomende aandoeningen en levensbedreigende situaties.

De opleiding is gratis, vrijblijvend kan je een handboek aankopen ter plaatse.