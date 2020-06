Exclusief voor abonnees Rode Kruis Berlare staat dit jaar amper op evenementen wat zorgt voor groot gemis bij vrijwilligers: “De agenda is leeg, het valt nu op hoeveel uren je er aan spendeert” Financiële steun voor Rode Kruis belangrijker dan ooit om voortbestaan te kunnen garanderen nu stickerverkoop is weggevallen Koen Baten

11 juni 2020

15u11 1 Berlare De coronacrisis heeft voor heel wat veranderingen gezorgd bij veel personen en organisaties, maar dit is ook zo bij het Rode Kruis in Vlaanderen. De lokale afdeling in Berlare aan de Baron Tibbautstraat heeft het roer volledig moeten omgooien dit jaar en zal amper aanwezig geweest zijn op evenementen. “Van de 1.509 gepresteerde uren vorig jaar op evenementen komen we dit jaar vermoedelijk nog niet eens aan de helft”, zegt afdelingshoofd Nico Van Den Meersch.

Maar liefst 54 vrijwilligers van het Rode Kruis Berlare zitten sinds de uitbraak van de coronacrisis thuis en kunnen geen acties meer doen. “Bezoeken aan de rusthuizen, onze lessen eerste hulp, de hulpverlening bij evenementen, het is allemaal weggevallen en de kans is klein dat het dit jaar nog zal terugkeren”, zegt afdelingshoofd Nico Van Den Meersch. “Het enige wat nog plaatsvond, zijn de bloedcollectes. Daarnaast hebben we ook een 50-tal coronapatiënten vervoerd, maar het is toch lang niet hetzelfde.”

