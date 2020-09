Rode Kruis Berlare rekent op steun van inwoners om werking verder te kunnen zetten Koen Baten

15 september 2020

14u23 1 Berlare Het Rode Kruis Berlare zal binnenkort een brief rondsturen voor de inwoners van Schoonaarde, Uitbergen, Overmere en Berlare, het gebied waarin ze werken. Daarin vragen ze financiële steun om hun werking te kunnen verder zetten. “Door de stickeractie die niet doorging zoals normaal is deze hulp meer dan ooit nodig”, zegt Nico Van Den Meersch.

Eerder dit jaar raakte al duidelijk dat het voor het Rode Kruis geen topjaar zou worden, dat vertelde Nico al in een interview met onze krant twee maanden geleden. De stickeractie bracht dit jaar maar een vijfde op van wat er normaal tijdens andere jaren wordt ingezameld, en dus hoopt hij op financiële steun van de bewoners.

“Zij krijgen binnenkort allemaal een brief in de bus, waarmee hen gevraagd wordt de afdeling financieel te steu-nen. Zo kan een deel van de verloren inkomsten goedgemaakt worden en kan de afdeling ook in de toekomst blijven helpen in de buurt”, aldus Nico. De opbrengst gaat naar enkele uitzonderlijke kosten. “We gaan infrastructuurwerken moeten uitvoeren om opnieuw cursussen te kunnen organiseren op een veilige manier, want het ziet er niet naar uit dat we binnenkort van het coronavirus verlost zijn. We hadden ook plannen om onze interventievoertuigen van duurzame stroom te voorzien door middel van zonnepanelen. Onze vaste kosten zijn gebleven, maar een groot deel van onze inkomsten is verdwenen”, klinkt het.

Berlare telt op dit moment 53 vrijwilligers. Zij hebben ook deels tijdens de coronacrisis meegeholpen. De afdeling wil alvast iedereen bedanken die zou willen helpen.