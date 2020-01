Rijschool Donkmeer vanaf vandaag op nieuwe locatie Koen Baten

28 januari 2020

14u43 0 Berlare Rijschool Donkmeer, die tot vandaag op de Emiel Hertecantlaan zat, is verhuisd naar een nieuwe locatie. Vanaf nu nemen ze hun intrek op het Dorp in Berlare. “Op deze nieuwe locatie hebben we veel meer ruimte, ook voor de toekomst”, zegt Bert De Meyer van de rijschool.

De rijschool die filialen heeft in Zele, Overmere, Kalken en Berlare bestaat al sinds 1975 en heeft sindsdien altijd in de Emiel Hertecantlaan het hoofdbureau gehad. “Door de jaren heen zijn we wel enkele keren naar een andere locatie gegaan in dezelfde straat, maar nu zoeken we definitief andere oorden op”, klinkt het. In totaal werken er zeventien personen voor de rijschool ,waarvan zestien lesgevers. Zij verhuizen allemaal mee naar de nieuwe locatie op het Dorp in Berlare.

De verhuis werd om twee redenen uitgevoerd. “In dit lokaal hebben we meer ruimte en is er in de toekomst ook de mogelijkheid om een leslokaal te voorzien wanneer de overheid dit zou opleggen”, zegt De Meyer. “Ook de zichtbaarheid hier voor de bewoners is een pak groter en kan alleen maar een pluspunt zijn.”

Bert De Meyer wil ook verder werken om alles maximaal uit zijn rijschool te halen. “We werken soms ook samen met ander rijscholen voor opleidingen. Dit is zeker geen concurrentie, ik denk dat het zelf beter is om samen te werken. Ik geloof hier zeer sterk in en tot nu gaat dit zeker goed”, besluit hij.