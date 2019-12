Renovatie kasteel van Berlare, grote wegen- en rioleringswerken en afschaffen gemeentebelasting: Hier investeert gemeente komende zes jaar 25 miljoen euro in Koen Baten

19 december 2019

11u04 0 Berlare Het gemeentebestuur van Berlare heeft woensdag zijn meerjarenplanning voorgesteld tijdens de gemeenteraad. De coalitie tussen Open VLD en N-VA wil de komende zes jaar fors investeren in verschillende projecten en voorziet hiervoor een budget van 25 miljoen euro. In de planning staan enkele grote projecten zoals het renoveren van het kasteel van Berlare en grote wegen- en rioleringswerken. “We kunnen fier zijn op de projecten die we de komende zes jaar willen realiseren”, zegt burgemeester Katja Gabriëls.

De grote lijnen voor het beleid zijn uitgeschreven. Met een ambitieus plan en een pak investeringen wil de gemeente de komende zes jaar vooruit gaan. “We spreken doelbewust over grote lijnen, want we willen als bestuur voldoende ruimte laten voor overleg en samenwerking met alle bewoners om aan alle noden te voldoen”, klinkt het.

Veiligheid

De gemeente wil de komende jaren sterk inzetten op veiligheid. Vooral de verkeersveiligheid van enkele zwarte punten staat hoog op de agenda. “We voorzien een budget van 750.000 euro voor ANPR camera’s en voor trajectcontrole in Uitbergen om daar het zwaar verkeer te weren, maar ook om de criminaliteit beter te kunnen bestrijden als het nodig is”, zegt Gabriëls. “We werken ook aan een gespecialiseerde verkeersdienst in ons politiekorps.” Naast de handhaving, staan er natuurlijk ook heel wat wegenwerken op de planning om de veiligheid te verhogen. “De heraanleg van de Emiel Hertecantlaan en de Brugstraat zijn hier het belangrijkste in en zijn intussen al de eerste stappen gezet.” Ook de weg naar de scheve villa en een fietstoegang aan de scheldebrug met Schoonaarde staan op het programma.

Wegen en rioleringen

Een groot deel van het budget van de gemeente is voorzien voor rioleringswerken en de heraanleg van voet- en fietspaden die onveilig zijn. Maar liefst 3,68 miljoen wordt er vrijgemaakt om deze werken te kunnen uitvoeren op verschillende locaties. Het bedrag is nog opgetrokken in vergelijking met de vorige legislatuur. De site aan de Brielstraat willen de gemeente veel aangenamer en verkeersluw maken. Er wordt ook geïnvesteerd in een toeristisch centrum, een nieuwe steiger en betere speelterreinen.

Gemeentebelastingen afgeschaft, wel stijging van opcentiemen

Vanaf volgend jaar stijgen in Berlare en de deelgemeenten de opcentiemen op onroerende voorheffing. Deze stonden al jarenlang op 690, maar stijgen nu naar 880. De stijging komt er om de investeringen te kunnen financieren. “Het is een stevige stijging, maar als we naar Vlaanderen kijken, komen we met die 880 nu op het gemiddelde uit”, aldus burgemeester Gabriëls. De opcentiemen stijgen dan wel, maar tegelijkertijd is er ook goed nieuws en worden de gemeentebelastingen afgeschaft. “We hadden deze al verlaagd van 115 euro naar 55 euro per inwoner, maar nu schaffen we ze volledig af.” De belasting op tweede verblijven gaat dan wel weer een beetje naar omhoog en stijgt van 400 naar 600 euro. Ook voor de Berlaarse verenigingen is er goed nieuws: het subsidiebudget wordt met 20 procent omhoog getrokken.

Parkeerplaatsen

Door de werken aan de Emiel Hertecantlaan, vreesden heel wat inwoners dat er heel wat parkeerplaatsen zouden verdwijnen. Het bestuur werkt ook hier aan een oplossing en plant drie nieuwe parkings langsheen het hele traject. De exacte locaties en de indeling ervan worden later nog meegedeeld. “We moeten de plaatsen die verdwijnen compenseren en dat zullen we zeker ook doen”, klinkt het.

Renovatie Kasteel Berlare en oud gemeentehuis Overmere

De komende zes jaar wil men ook werk maken van de renovatie van het Kasteel in Berlare. De plannen voor de werken liggen al heel lang op tafel, maar zullen de komende zes jaar dus concreet worden. “We gaan voor een grondige renovatie en voorzien hiervoor een budget van ruim 7 miljoen euro, met ook nog de mogelijkheid om subsidies te krijgen van ongeveer drie miljoen euro”, zegt Gabriëls. “Het dossier wordt in 2020 overgedragen.” Daarnaast voorziet de gemeente ook een budget van 730.000 euro voor dakwerken aan het oude gemeentehuis in Overmere en de renovatie van de stookplaats. Ook het prieeltje aan het Boerenkrijgpark zou een opfrisbeurt krijgen.

Digitalisering

De komende jaren wordt er ook werk gemaakt van de digitalisering in de gemeente. Zo willen het bestuur investeren in het versterken van de wifi in openbare gebouwen, of om internet te voorzien waar dit nog niet voor handen is. De gemeente wil ook glasvezelkabel installeren. “Ook de gemeentelijke website is dringend aan vernieuwing toe en willen we aanpakken. We willen de mogelijkheid geven om meer formulieren online in te vullen en te verzenden zodat het niet meer nodig is om naar het gemeentehuis te komen. Uiteraard blijven de loketten hier wel open.”

Gebouwen en skatepark

Het cultureel centrum in Berlare krijgt de komende jaren ook een grondige renovatie. Het gebouw is minstens 25 jaar oud en kent ook enkele gebreken die aangepakt moeten worden. Voor deze aanpassingen is een budget voorzien van 1,07 miljoen euro. De dansstudio vlakbij het centrum zit in een oud gebouw. De gemeente wil voor hen een nieuwe locatie voorzien in dezelfde buurt en wil een soort driehoek vormen met de sporthal en het cultureel centrum. In het nieuwe gebouw moet ook plaats zijn voor vrije tijd en ontspanning. Aan de brandweerkazerne ligt nu een klein skatepark, maar de gemeente maakt werk van een betonnen skatepark. Ook hier is de locatie nog niet bepaald. Verder zijn er ook investeringen in meer speeltuinen en de buitenterreinen van de atletiek, rugby enzovoort.

Sociale investeringen

De komende zes jaar zal er nergens gesnoeid worden in het personeel en in de mensen die werken voor de gemeente. Op sociaal vlak beschikt de gemeente al over heel wat initiatieven. Binnenkort komt ook het Huis van het Kind hier nog bij. Dit zal komen op de Molendreef in Berlare in een bestaand gebouw. Hier wordt 45.000 euro in geïnvesteerd om renovatiewerken uit te voeren. Verder wil de gemeente ook investeren in een minibus om het vervoer tussen de deelgemeenten beter te kunnen voorzien en tegemoet te komen aan het ontbrekende busverkeer.