RECENSIE Pur Boeuf ***1/2 Redactie

21 november 2019

12u00 0 Berlare Jeff Hanselaer staat intussen 5 jaar in de potten te roeren van Pur Boeuf, het voormalige vleesrestaurant De Snoeck aan het Donkmeer in Overmere. Anderhalf jaar geleden werd de zaak volledig opgeknapt en ging de focus naar de gastronomische keuken. Een keuken met twee gezichten, die bij momenten hoog niveau haalt.

Toch opletten hoeveel wijntjes je drinkt, dat denk je raar genoeg als je de parking van Pur Boeuf oprijdt. Naast het pand is de politie immers gevestigd. Eens je binnengaat, waan je je in een oase van rust. Het is wat te koud voor de tuin, maar wat een troef bij mooi weer, met uitzicht op het Donkmeer. Alles ademt hier vlees: een kast waarin de mooiste stukken uitgesteld staan, een koe - uit hout - aan de muur waarbij elk deel benoemd wordt en peper- en zoutvaten met een hoorn erop. We krijgen twee amuses - zonder vlees trouwens - die wat tegenvallen. De butternutsoep met opgeklopte room smaakt vlak en kon kruiding gebruiken. Het krokantje van parmezaan met mimolettekaas en emmenthaler had ook verfijnder gekund. Het valt nog harder op als ons voorgerecht verschijnt, uit een ander restaurant zo lijkt het wel. De chef combineert krab met knolselder, basilicum(olie), reepjes Antwerpse filet en haringeitjes. Heel knap gepresenteerd ook. Topgerecht.

Een klein filet van duif met pastinaak en traag gegaard witloof is ons tweede voorgerecht. Ik stoor me aan de bittere smaak van de gefrituurde repen pastinaak. De wilde duif is mooi rood gelaten, maar de licht bittere smaak van de saus en het witloof overheerst. Een zoetje in de saus had dat kunnen oplossen. Niettemin correct klaargemaakt. Het hoofdgerecht breekt in stijl: we krijgen een knapperige salade met lichte dressing, frieten waar zelfs een goeie friturist een punt aan kan zuigen, drie sauzen en een van de beste stukken vlees die ik in mijn leven at. Het zes weken gerijpte Holsteinrund barst van de smaak. Dit is topkeuken in haar eenvoud.

Wat ons betreft, is er nog werk aan het dessert. We krijgen een flan van speculoos in de vorm van een balk met marsepein en een saus van citrus en sinaas. De flan smaakt vlak en is zwaar. Zonde van de calorieën. Na een koffie klokken we af op zo'n 100 euro per persoon. Dat is een tikje te veel voor wat we kregen. Deze chef heeft alles om het te maken, maar kan nog constanter worden.