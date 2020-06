Raamtekeningen verspreiden hartverwarmende boodschappen Koen Baten

05 juni 2020

16u52 1 Berlare Het cultureel centrum de stroming in Berlare wil in de gemeente liefde verspreiden in de vorm van street art. Ze willen bewoners de kans geven om tekening te maken op je raam, winkelruit of aan je voordeur om zo de straten wat op te fleuren in deze moeilijke tijd.

De bedoeling van het cultureel centrum is om tijdens deze periode boodschappen en tekeningen met een positieve uitstraling te verspreiden in de gemeente. Ze rekenen hiervoor op lokaal talent. “De bedoeling is om de ramen van huizen of handelaars te versieren over heel de gemeente", zegt Leen De Greve van CC De stroming. “De bedoeling is om liefde te verspreiden en de buurt op te vrolijken in deze moeilijke periode, waar we toch nog een tijd zullen in zitten", klinkt het.

Wie een tekening maakte, kan deze ook op sociale media plaatsen op Facebook of op Instagram. Je kan de tekeningen dan terugvinden als je zoekt op de hashtag quarantekeningBerlare. “We willen iedereen oproepen die een tekening maakt om dit te delen op social media zodat iedereen het te zien krijgt", aldus Leen.