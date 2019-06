Quad rijdt in op voorligger nadat hij afgeleid was door uitgebrande Vintage Car Shop Koen Baten

01 juni 2019

Op de Dendermondse Steenweg in Overmere gebeurde deze ochtend een kleine aanrijding tussen een quad en een personenwagen. Beide voertuigen reden in de richting van Zele toen de quad plots achteraan inreed op de personenwagen. Mogelijk keek de bestuurder van de quad op dat moment naar de brand die gisteren woedde bij Vintage Car Shop en merkte hij het manoeuvre van zijn voorligger te laat op. De bestuurder werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht maar is er niet erg aan toe. Door het ongeval ontstond er tijdelijke verkeershinder.