Provincie investeert in parking en speeltuin Nieuwdonk Yannick De Spiegeleir

04 december 2019

17u07 0

De provincie Oost-Vlaanderen gaat deze legislatuur investeren in de parkeergelegenheid en de speeltuin van het recreatiedomein Nieuwdonk. Er wordt een budget voorzien van 600.000 euro.

“Zowel de parking bij het binnenrijden van het recreatiedomein als die dicht bij de cafetaria zijn momenteel niet duidelijk ingedeeld. Verder willen we het voor bezoekers duidelijk maken wanneer de parking dichtst bij de cafetaria en het recreatiedomein volzet is, zodat ze niet nodeloos de lange toegangsweg afrijden”, zegt gedeputeerde Annemie Charlier (N-VA). “Ook de speeltuin is verouderd en zal vernieuwd worden.”